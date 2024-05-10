Оливковое масло является неотъемлемой частью средиземноморской диеты, которая признается одной из самых здоровых в мире (например, она способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний).

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Но и само оливковое масло обладает ценными свойствами: оно богато мононенасыщенными жирными кислотами, в частности, олеиновой. Считается, что эти кислоты способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и поддержанию уровня "хорошего", хотя точный механизм этого действия пока не установлен.

Новое исследование оливкового масла

Специалисты из Гарвардской школы общественного здравоохранения (США), Чжэцзянского (Китай) и Копенгагенского (Дания) университетов провели проспективное когортное исследование, в котором участвовали 92 383 человека, из которых 60 582 были женщины.

Средний возраст участников составлял 56,4 года, а период наблюдения длился 28 лет – с 1990 по 2018 годы. Ни у одного из участников на начало исследования не было диагноза сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

В течение всего периода исследования 4751 человек умер от деменции. Обнаружено, что участники с гомозиготами по аллелю аполипопротеина APOE ε4, имели в пять-девять раз выше риск умереть от нейродегенеративных заболеваний, чем остальные участники.

Оливковое масло уменьшает риск деменции

Однако даже с учетом этого фактора потребление не менее 7 граммов (что равно примерно одной чайной ложке) оливкового масла в день уменьшало вероятность смерти от деменции на 28 процентов. Замена оливкового масла другими растительными маслами или сливочным маслом не приводила к аналогичным результатам.

Оливковое масло может иметь противовоспалительное и нейропротекторное действие благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жирных кислот и других веществ с антиоксидантными свойствами, таких как витамин Е и полифенолы,

– объяснила Анна-Джулия Тессье из Гарвардской школы.

Вероятно, эффект достигается через комбинацию этих соединений, а не через один конкретный элемент.

Ученые подчеркивают, что в этом исследовании участвовали в основном белые и образованные люди, поэтому результаты распространять на другие группы населения нельзя. К тому же исследование было обсервационным (то есть данные собирались путем простого наблюдения за тем, что происходит), поэтому утверждать о прямой связи между снижением риска смерти от деменции и употреблением оливкового масла все же нельзя.