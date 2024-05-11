Про це свідчать результати дослідження учених з університету Бірмінгема, яке опублікували в журналі JAMA Psychiatry.

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Деталі дослідження

Учені проаналізували дані про тривалість нічного сну у понад 12 тисячі дітей віком від 6 місяців до 7 років і психічне здоров'я майже 4 тисяч 24-річних людей.

Було встановлено наступну закономірність: діти, які постійно недосипали, у ранньому дорослому віці вдвічі частіше мали психотичні розлади, також у них майже в 4 рази частіше виникали психотичні епізоди.

Постійна нестача сну може бути не єдиною причиною психозу в ранньому та дорослому віці, але є провокуючим фактором для його розвитку,

– пояснила докторка Ізабель Моралес-Муньос.

Що це означає

Команда не змогла довести причинно-наслідковий зв'язок між нестачею сну в дитинстві та психозом у дорослому віці, але встановила, що він є одним із факторів виникнення розладу.

Учені наголосили, оскільки рання допомога пацієнтам з психічними порушеннями дуже важлива, то спостереження за сном дітей може стати новим важливим фактором у цьому контексті. Це також означає, що гігєна сну важлива для психічного здоров'я.