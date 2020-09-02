В організмі російського опозиціонера Олексія Навального виявили небезпечну отруту під назвою "Новачок". Таку ж речовину два роки тому знайшли в організмі колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля. Що це за отрута та чому вона така небезпечна – читайте у матеріалі.

"Новачок" – це серія бінарної хімічної зброї, фосфорорганічна отрута нервово-паралітичної дії. Відомо, що Новачок почали розробляти в радянській Москві в середині 60-их років, натомість допрацювали його вже у Російській Федерації на початку 90-их, пише 24 канал.

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Російські вчені, які розробляли нервово-паралітичні речовини, стверджують, що серія "Новачка" найсмертоносніша з усіх. Вважається, що деякі варіанти цієї отрути, а саме "Новачок-5" та "Новачок-7" в п'ять або вісім разів токсичніші, ніж VX-газ, та у десять разів потужніші, ніж зоман. Для розуміння, VX-газ – найотруйніша з усіх синтезованих людиною речовин.

Коротка історія створення "Новачка"

"Новачок" розробили в рамках радянської програми з кодовою назвою ФОЛІАНТ у ДСНДІОХТ (зараз ДержНДІОХТ – ред.). Вважається, що п’ять варіантів "Новачка" були пристосовані для військового використання, а найбільш універсальною отрутою є А-232 ("Новачок-5").

Вперше про "Новачок" відкрито заговорили у 1992 році. 16 вересня в газеті "Московські новини" колишній співробітник ДСНДІОХТ Віл Мірзаянов та провідний хімік Лев Федоров опублікували статтю під назвою "Отруєна політика", яка була присвячена цій розробці. Через це Мірзаянова звинуватили у розголошенні державної таємниці та навіть двічі заарештовували – в січні та березні 1994 року.

Втім, у діях Мірзаянова не знайшли складу злочину, тож згодом справу припинили. Натомість ця стаття до нині залишається головним джерелом інформації про небезпечну отруту "Новачок". Цікаво, що у квітні 1991 року Горбачов нагородив директора інституту і двох армійських кураторів орденами Леніна за успішні роботи зі створення хімічної зброї.

Організація із заборони хімічної зброї занесла "Новачок" до свого списку заборонених токсинів (до списку № 1 до Конвенції про хімічну зброю).



Віл Мірзаянов / Фото з фейсбуку

Що відомо про наслідки отруєння "Новачком"

Зі слів розробника "Новачка" Володимира Угльова, це стабільна отрута з повільною швидкістю випаровування. Досі було проведено недостатньо досліджень, аби повністю зрозуміти дію цієї речовини у різних ситуаціях в навколишньому середовищі.

Агенти групи "Новачок" – одні з найтоксичніших отруйних речовин у світі. Це речовина нервово-паралітичної дії, яка вражає нервову систему людини. Якщо отруєння не призведе до смерті, воно може викликати параліч, хронічний біль, токсичний гепатит, цироз печінки, епілепсію, депресію, порушення зору та концентрації.

Потрапляючи в організм, агент хімічно пов'язує білок, який регулює передачу нервового імпульсу. Це призводить до того, що до тканин організму, органів і м'язів починають безконтрольно надходити нервові сигнали. Через це відбувається перезбудження серцевих, дихальних та будь-яких інших м'язів.

Отруєння "Новачком" – перші симптоми Оскільки це нервово-паралітична речовина, то до ознак отруєння відносять: Надмірне слиновиділення;

Проблеми з диханням;

Конвульсії;

Параліч. Оскільки отруйні речовини групи "Новачок" набагато токсичніші за інші подібні речовини, то діють набагато швидше.

Так, отруєння "Новачком" спричиняє мимовільне скорочення всіх скелетних м’язів. Так званий холінергічний синдром. Оскільки м'язи перестають функціонувати нормально, це призводить до зупинки дихання та серця.

Смерть настає від серцевої недостатності або задухи, адже рясні виділення заповнюють легені жертви.

Розробники стверджують, що наслідки "Новачка" невиліковні і можуть тривати десятки років, навіть якщо до організму потрапить зовсім невелика кількість речовини. Більшість жертв залишаються непрацездатними впродовж решти свого життя.

Тканина може затримати отруєння, але якщо отрута контактуватиме з відкритою шкірою навіть упродовж невеликої кількості часу, то цього буде достатньо, аби отруїтися.



Не можна допускати контакту "Новачка" зі шкірою людини / Фото ТАСС

Останні події, пов'язані з "Новачком"

Нагадаємо, 4 березня 2018 у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. Медики прийшли до висновків, що отруїли їх саме "Новачком", але РФ до нині спростовує цю інформацію.

20 серпня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний втратив свідомість під час перельоту з Томська в Москву. Згодом політик впав у кому, а місцеві лікарі заявили, що експертиза не підтвердила отруєння опозиціонера хімічною речовиною. 22 серпня хворого після довгих переговорів з Кремлем таки перевезли в німецьку клініку Charite. 2 вересня Лабораторія фармацевтики і токсикології збройних сил Німеччини повідомила, що виявила в організмі Навального сліди отрути з групи "Новачок". В Росії традиційно все заперечують.