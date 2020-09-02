В организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили опасный яд под названием "Новичок". Такое же вещество два года назад нашли в организме бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля. Что это за яд и почему он так опасен – читайте в материале.

"Новичок" – это серия бинарного химического оружия, фосфорорганический яд нервно-паралитического действия. Известно, что Новичок начали разрабатывать в советской Москве в середине 60-ых годов, а доработали его уже в Российской Федерации в начале 90-х, пишет 24 канал.

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Российские ученые, разрабатывавшие нервно-паралитические вещества, утверждают, что серия "Новичка" наиболее смертоносная из всех. Считается, что некоторые варианты этого яда, а именно "Новичок-5" и "Новичок-7" в пять или восемь раз более токсичны, чем VX-газ, и в десять раз мощнее, чем зоман. Для понимания, VX-газ – наиболее ядовитое из всех синтезированных человеком веществ.

Краткая история создания "Новичка"

"Новичок" разработали в рамках советской программы с кодовым названием ФОЛИАНТ в ГосНИИОХТ. Считается, что пять вариантов "Новичка" были приспособлены для военного использования, а наиболее универсальным ядом является А-232 ( "Новичок"-5).

Впервые про "Новичок" открыто заговорили в 1992 году. 16 сентября в газете "Московские новости" бывший сотрудник ГосНИИОХТ Вил Мирзаянов и ведущий химик Лев Федоров опубликовали статью под названием "Отравленная политика", которая была посвящена этой разработке. В следствии этого Мирзаянова обвинили в разглашении государственной тайны и даже дважды арестовывали – в октябре 1992 и яеваре 1994 года.

Впрочем, в действиях Мирзаянова не нашли состава преступления, поэтому впоследствии дело прекратили. Однако эта статья поныне остается главным источником информации об опасном яде "Новичок". Интересно, что в апреле 1991 года Горбачев наградил директора института и двух армейских кураторов орденами Ленина за успешные работы по созданию химического оружия.

Организация по запрещению химического оружия занесла "Новичок" в свой список запрещенных токсинов (в список № 1 к Конвенции о химическом оружии).



Вил Мирзаянов / Фото из Фейсбука

Что известно о последствиях отравления "Новичком"

По словам разработчика "Новичка" Владимира Углева, это стабильный яд с медленной скоростью испарения. До сих пор было проведено недостаточно исследований, чтобы полностью понять действие этого вещества в различных ситуациях в окружающей среде.

Агенты группы "Новичок" – одни из самых токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к смерти, оно может вызвать паралич, хроническую боль, токсический гепатит, цирроз печени, эпилепсию, депрессию, нарушение зрения и концентрации.

Попадая в организм, агент химически связывает белок, который регулирует передачу нервного импульса. Это приводит к тому, что к тканям организма, органов и мышц начинают бесконтрольно поступать нервные сигналы. Из-за этого происходит перевозбуждение сердечных, дыхательных и любых других мышц.

Отравление "Новичком" – первые симптомы Поскольку это нервно-паралитическое вещество, то к признакам отравления относятся: Чрезмерное слюновыделение;

Проблемы с дыханием;

Конвульсии;

Паралич. Поскольку ядовитые вещества группы "Новичок" намного более токсичны, чем другие подобные вещества, то и действуют гораздо быстрее.

Так, отравление "Новичком" вызывает непроизвольное сокращение всех скелетных мышц. Так называемый холинергический синдром. Поскольку мышцы перестают функционировать нормально, это приводит к остановке дыхания и сердца.

Смерть наступает от сердечной недостаточности или удушья, так как обильные выделения заполняют легкие жертвы.

Разработчики утверждают, что последствия "Новичка" неизлечимы и могут длиться десятки лет, даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества. Большинство жертв остаются нетрудоспособными в течение остальных своей жизни.

Ткань может задержать отравление, но если яд будет контактировать с открытой кожей даже в течение небольшого количества времени, то этого будет достаточно, чтобы отравиться.



Нельзя допускать контакта "Новичка" с кожей человека / Фото ТАСС