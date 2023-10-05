Про це оголосив міністр охорони здоров'я, Віктор Ляшко на брифінгу в Житомирі. Згідно з його заявою, Кабмін прийняв план реформування медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), і з 2025 року запроваджуватимуться нові підходи до проведення експертизи та визначення інвалідності.

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Реформа визначення втрати функціональності

Ляшко підкреслив, що ця реформа є глобальною та передбачає більш комплексний підхід до оцінки стану людини після травми чи захворювання. Зараз пацієнти, які потрапляють на реабілітацію, зможуть отримати кращий підхід завдяки мультидисциплінарним командам та цифровим інструментам, включаючи електронну МСЕК. Це допоможе відновити функціональність, яку втратила людина через травму або захворювання.

Міністр також зазначив, що найближчим часом буде представлений законопроєкт, який змінить методологію встановлення інвалідності.

Ми зробили міжнародний класифікатор функціонування в країні національним класифікатором. Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності,

— сказав він.

Віктор Ляшко відзначив необхідність відмови від застарілої пострадянської моделі визначення інвалідності в Україні. За його словами існує серйозна проблема, пов'язана з тим, що люди часто фокусуються на інвалідності як на можливості отримання пільг та компенсацій, але не як на шлях повернення людини до працездатності.

Реформа ВЛК

На початку року Міністерство цифрової трансформації України, під керівництвом Михайла Федорова, оголосило про намір провести реформування процедур Військово-лікарської Комісії (ВЛК) та впровадити цифрові технології в цей процес. Вона передбачає 5 основних напрямків удосконалення роботи ВЛК: