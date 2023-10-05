Об этом объявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Житомире. Согласно его заявлению, Кабмин принял план реформирования медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), и с 2025 года будут внедряться новые подходы к проведению экспертизы и определению инвалидности.

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Реформа определения утраты функциональности

Ляшко подчеркнул, что эта реформа глобальна и предполагает более комплексный подход к оценке состояния человека после травмы или заболевания. Сейчас пациенты, которые попадают на реабилитацию, смогут получить лучший подход благодаря мультидисциплинарным командам и цифровым инструментам, включая электронную МСЭК. Это поможет восстановить функциональность, которую потерял человек из-за травмы или заболевания.

Министр также отметил, что в ближайшее время будет представлен законопроект, который изменит методологию установления инвалидности.

Мы создали международный классификатор функционирования в стране национальным классификатором. Мы отказываемся от инвалидности как таковой, а говорим об оценке потери функциональности,

– сказал он.

Виктор Ляшко отметил необходимость отказа устаревшей постсоветской модели определения инвалидности в Украине. По его словам, существует серьезная проблема, связанная с тем, что люди часто фокусируются на инвалидности как на возможности получения льгот и компенсаций, но не как на путь возвращения человека к трудоспособности.

Реформа ВЛК

В начале года Министерство цифровой трансформации Украины под руководством Михаила Федорова объявило о намерении провести реформирование процедур Военно-врачебной Комиссии (ВЛК) и внедрить цифровые технологии в этот процесс. Она предусматривает 5 основных направлений усовершенствования работы ВЛК: