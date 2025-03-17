Оптимальная продолжительность сна

По словам Молли Атвуд, специалиста по поведенческой медицине сна из Университета Джонса Хопкинса, большинство людей действительно спит от 7 до 9 часов. Однако, если продолжительность сна сокращается до менее чем 6 часов или превышает 9 часов, это может повысить риск развития различных заболеваний, сообщает MedicalXpress, передает 24 Канал.

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Но важно помнить, что каждый случай индивидуален. Качество сна не менее важно, чем его продолжительность.

Вы должны просыпаться с ощущением бодрости. Если человек спит долго, но просыпается уставшим, это свидетельствует о наличии проблем. Это как насладиться ужином в хорошем ресторане, но остаться голодным,

– отмечает специалист по сну из Стэнфордского университета Рафаэль Пелайо.

Потребности во сне меняются в течение жизни. Например, новорожденным нужно значительно больше сна – от 14 до 17 часов в сутки, поскольку их организм быстро развивается. Взрослым в возрасте от 26 до 64 лет рекомендуется спать 7 – 9 часов, а молодым людям в возрасте от 16 до 25 лет – немного дольше. В то же время пожилые люди часто нуждаются в меньшем количестве сна.

Фазы сна и их роль

Во время сна наше тело проходит циклы продолжительностью примерно 90 минут. В первой половине ночи доминирует глубокий сон, который является важным для восстановления организма, потому что именно тогда выделяется "гормон роста". Вторую половину ночи преимущественно занимает фаза быстрого сна, отвечающая за обработку памяти и обучение.

Интересно, что женщины в среднем спят немного дольше мужчин. Особенно эти различия заметны перед началом менструального цикла. Кроме того, гормональные изменения во время беременности и менопаузы также могут влиять на качество женского сна.

Признаки плохого сна

Если в течение дня вы чувствуете раздражительность или трудности с концентрацией внимания, это может быть следствием недосыпания. Длительный недостаток сна способен спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, в частности депрессию, сердечно-сосудистые заболевания и даже болезнь Альцгеймера. Если, несмотря на достаточное количество часов сна, вы все равно просыпаетесь уставшими, стоит обратиться к врачу-сомнологу.