В деяких людей, які одужали від COVID-19, є ознаки того, що їхня імунна система атакує сам організм, як у пацієнтів з вовчаком.

Такі пацієнти виробляють молекули, які називаються "аутоантитілами", що націлені на генетичний матеріал з клітин людини, а не вірусу. Про це свідчить нове дослідження, препринт якого опублікували у MedRxiv.

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Така помилкова імунна відповідь може посилити важкий COVID-19. Ймовірно, це пояснює, чому у деяких пацієнтів можуть тривати симптоми кілька місяців після того, як інфекція поборена.

Відкриття важливе для нових підходів у лікуванні COVID-19

Отримані результати мають важливе значення для лікування: використовуючи наявні тести, які можуть виявляти аутоантитіла, лікарі можуть ідентифікувати пацієнтів, яким може бути корисне лікування, що використовується при вовчаку та ревматоїдному артриті. Адже попри те, що вони невиліковні, деякі методи лікування знижують частоту і тяжкість загострень.

Можливо, ви могли б краще допомогти відповідним пацієнтам за допомогою деяких з цих більш агресивних препаратів і очікувати кращих результатів,

— сказав Метью Вудрафф, імунолог з Університету Еморі в Атланті.

Яким чином відбувається аутоімунна реакція

Зазвичай B-імунні клітини виробляють антитіла, які розпізнають фрагменти вірусної РНК вірусу. Але у випадку аутоімунної реакції В-клітини виробляють аутоантитіла, які накопичуються на уламках ДНК з мертвих клітин людини, приймаючи їх за агресорів.

Згідно з дослідженням, щось подібне може відбуватися з пацієнтами з COVID-19.

Що встановили вчені у випадку COVID-19

Вчені проаналізували дані 52 пацієнтів з Атланти, які мали важкий або критичний перебіг COVID-19, але у яких не було аутоімунних захворювань в анамнезі.

Вони виявили аутоантитіла, що розпізнають ДНК, майже у половини пацієнтів. Вони також виявили антитіла проти білка, що має назву ревматоїдний фактор, та інших білків, які допомагають зі згортанням крові.