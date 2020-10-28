Новая опасность коронавируса: аутоиммунная реакция организма
У некоторых людей, которые выздоровели от COVID-19, есть признаки того, что их иммунная система атакует сам организм, как у пациентов с волчанкой.
Такие пациенты производят молекулы, называемые "аутоантителами", которые нацелены на генетический материал из клеток человека, а не вируса. Об этом свидетельствует новое исследование, препринт которого опубликовали в MedRxiv.
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Такой ложный иммунный ответ может усугубить тяжелое протекание COVID-19. Вероятно, это объясняет, почему у некоторых пациентов могут длиться симптомы несколько месяцев после того, как инфекция поборена.
Открытие важно для новых подходов к лечению COVID-19
Полученные результаты имеют важное значение для лечения: используя имеющиеся тесты, которые могут выявлять аутоантитела, врачи могут идентифицировать пациентов, которым может быть полезно лечение, которое используется при волчанке и ревматоидном артрите. Ведь несмотря на то, что они неизлечимы, некоторые методы лечения снижают частоту и тяжесть обострений.
Возможно, вы могли бы лучше помочь соответствующим пациентам с помощью некоторых из этих более агрессивных препаратов и ожидать лучших результатов,
- сказал Мэтью Вудрафф, иммунолог из Университета Эмори в Атланте.
Каким образом происходит аутоиммунная реакция
Обычно B-иммунные клетки вырабатывают антитела, которые распознают фрагменты вирусной РНК вируса. Но в случае аутоиммунной реакции В-клетки производят аутоантитела, которые накапливаются на фрагментах ДНК из мертвых клеток человека, принимая их за агрессоров.
Согласно исследованию, нечто подобное может происходить с пациентами с COVID-19.
Что установили ученые в случае COVID-19
Ученые проанализировали данные 52 пациентов из Атланты, которые имели тяжелое или критическое течение COVID-19, но у которых не было аутоиммунных заболеваний в анамнезе.
Они обнаружили аутоантитела, распознающие ДНК, почти у половины пациентов. Они также обнаружили антитела против белка, который имеет название "ревматоидный фактор", и других белков, которые помогают со свертываемостью крови.