У некоторых людей, которые выздоровели от COVID-19, есть признаки того, что их иммунная система атакует сам организм, как у пациентов с волчанкой.

Такие пациенты производят молекулы, называемые "аутоантителами", которые нацелены на генетический материал из клеток человека, а не вируса. Об этом свидетельствует новое исследование, препринт которого опубликовали в MedRxiv.

Читайте также Как долго коронавирус может скрыто жить в организме человека

Такой ложный иммунный ответ может усугубить тяжелое протекание COVID-19. Вероятно, это объясняет, почему у некоторых пациентов могут длиться симптомы несколько месяцев после того, как инфекция поборена.

Открытие важно для новых подходов к лечению COVID-19

Полученные результаты имеют важное значение для лечения: используя имеющиеся тесты, которые могут выявлять аутоантитела, врачи могут идентифицировать пациентов, которым может быть полезно лечение, которое используется при волчанке и ревматоидном артрите. Ведь несмотря на то, что они неизлечимы, некоторые методы лечения снижают частоту и тяжесть обострений.

Возможно, вы могли бы лучше помочь соответствующим пациентам с помощью некоторых из этих более агрессивных препаратов и ожидать лучших результатов,

- сказал Мэтью Вудрафф, иммунолог из Университета Эмори в Атланте.

Каким образом происходит аутоиммунная реакция

Обычно B-иммунные клетки вырабатывают антитела, которые распознают фрагменты вирусной РНК вируса. Но в случае аутоиммунной реакции В-клетки производят аутоантитела, которые накапливаются на фрагментах ДНК из мертвых клеток человека, принимая их за агрессоров.

Согласно исследованию, нечто подобное может происходить с пациентами с COVID-19.

Что установили ученые в случае COVID-19

Ученые проанализировали данные 52 пациентов из Атланты, которые имели тяжелое или критическое течение COVID-19, но у которых не было аутоиммунных заболеваний в анамнезе.

Они обнаружили аутоантитела, распознающие ДНК, почти у половины пациентов. Они также обнаружили антитела против белка, который имеет название "ревматоидный фактор", и других белков, которые помогают со свертываемостью крови.