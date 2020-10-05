Нобелівську премію з медицини та фізіології у 2020 році присудили Харві Олтеру, Майклу Хаутону і Чарльзу Райсу за відкриття вірусу гепатиту C.

У Стокгольмі стартував Нобелівський тиждень. Першим, за традицією, було оголошено ім'я лауреата премії з медицини та фізіології, йдеться у Twitter премії.

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Нобелівський комітет зазначає, що відкриття вчених виявили причини виникнення хронічного гепатиту та дозволили розробити нові ліки, які врятували мільйони життів.

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Where are you watching from? #NobelPrize https://t.co/VpEVOJDBv4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Що відомо про лауреатів

Харві Алтер – американський лікар, вірусолог і дослідник, народився в 1935 році. У 1960 році отримав медичний диплом в Рочестерському університеті. Працював в Національних інститутах здоров'я США, з 1970-х років він і його команда займалися дослідженнями різних форм гепатиту. Пізніше він отримав визнання за наукову діяльність, яка привела до відкриття в 1988 році вірусу, що викликає гепатит C.

Британець Майкл Хофтон закінчив Університет Східної Англії за спеціальністю біологічні науки, а потім займався науковою роботою в Королівському коледжі Лондона. Разом з іншими дослідниками в 1989 році він виявив вірус, відповідальний за гепатит C.

Також раніше в 1986 році Хофтон разом з іншими вченими визначив геном вірусу гепатиту D. На цей час займає ряд посад, у тому числі в університеті Альберти (Канада), йому належать 73 американських патенти, пов'язаних з його дослідженнями.

Чарльз Райс – американський вірусолог, його основною областю діяльності є дослідження гепатиту С. Райс – професор в Рокфеллерівському університеті (Нью-Йорк). Він народився в 1952 році в місті Сакраменто (штат Каліфорнія, США).

Лікування гепатиту C

Ще кілька років тому хронічний гепатит C вважався невиліковним захворюванням: наявні препарати допомагали далеко не всім, а багато з тих, хто наважувався пройти курс лікування, не могли довести його до кінця через побічні ефекти.

Але в останні роки з'явилися нові препарати, завдяки яким від вірусу безболісно можна позбутися за три місяці.



Гепатит С: способи зараження, симптоми та профілактика | інфографіка 24 каналу