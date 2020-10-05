Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 2020 году присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.

В Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. Первым, по традиции, было объявлено имя лауреата премии по медицине и физиологии, говорится в Twitter премии.

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Нобелевский комитет отмечает, что открытия ученых выявили причины возникновения хронического гепатита и позволили разработать новые лекарства, которые спасли миллионы жизней.

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Where are you watching from? #NobelPrize https://t.co/VpEVOJDBv4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Что известно о лауреатах

Харви Алтер – американский врач, ученый и исследователь, родился в 1935 году. В 1960 году получил медицинский диплом в Рочестерском университете. Работал в Национальных институтах здоровья США, с 1970-х годов он и его команда занимались исследованиями различных форм гепатита. Позже он получил признание за научную деятельность, которая привела к открытию в 1988 году вируса, вызывающего гепатит C.

Британец Майкл Хофтон окончил Университет Восточной Англии по специальности биологические науки, а затем занимался научной работой в Королевском колледже Лондона. Вместе с другими исследователями в 1989 году он обнаружил вирус, ответственный за гепатит C.

Также ранее в 1986 году Хофтон вместе с другими учеными определил геном вируса гепатита D. В настоящее время занимает ряд должностей, в том числе в Университете Альберты (Канада), ему принадлежат 73 американских патента, связанных с его исследованиями.

Чарльз Райс – американский вирусолог, его основной областью деятельности является исследование гепатита С. Райс – профессор в Рокфеллеровском университете (Нью-Йорк). Он родился в 1952 году в городе Сакраменто (штат Калифорния, США).

Лечение гепатита C

Еще несколько лет назад хронический гепатит C считался неизлечимым заболеванием: имеющиеся препараты помогали далеко не всем, а многие из тех, кто решался пройти курс лечения, не могли довести его до конца из-за побочных эффектов.

Но в последние годы появились новые препараты, благодаря которым от вируса безболезненно можно избавиться за три месяца.



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