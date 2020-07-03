Німеччина виділить Україні мільйон євро на підтримку роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я у східних регіонах. Гроші підуть на закупівлю медикаментів та лікування.

У ВООЗ раніше закликали уряд Німеччини звернути увагу до сфери охорони здоров'я на Донбасі, назвавши тамотешню ситуацію особливо скрутною. Про це повідомили у посольстві Німеччини в Україні.

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Завдяки фінансовій допомозі:

Закуплять медикаменти, вакцини для щеплень та інші медичні матеріали.

Все це поставлятимуть людям, які через конфлікт не можуть отримати повноцінну медичну допомогу.

По обидва боки лінії розмежування лікуватимуть людей з гострими хронічними захворюваннями та посттравматичними розладами.

Також планують провести підготовку для підвищення кваліфікації місцевих медиків.

Що відоомо про COVID-19 на Донеччині За інформацією голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, 2 липня на Донеччині було підтверджено 27 нових випадків коронавірусної хвороби: 3 – у Мар'їнському районі, 24 – у Слов'янську. Була зафіксована десята смерть від COVID-19 на Донеччині – померла 80-літня жінка зі Слов'янська. Станом на 2 липня – всього 597 хворих на COVID-19.



Коронавірус у Донецькій області / Фото з фейсбук-сторінки Павла Кириленка