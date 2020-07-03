Німеччина виділить Україні мільйон євро для підтримки роботи ВООЗ на Донбасі
Німеччина виділить Україні мільйон євро на підтримку роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я у східних регіонах. Гроші підуть на закупівлю медикаментів та лікування.
У ВООЗ раніше закликали уряд Німеччини звернути увагу до сфери охорони здоров'я на Донбасі, назвавши тамотешню ситуацію особливо скрутною. Про це повідомили у посольстві Німеччини в Україні.
До теми Коронавірус у ЗСУ: за добу знову виявили 9 випадків зараження
Завдяки фінансовій допомозі:
- Закуплять медикаменти, вакцини для щеплень та інші медичні матеріали.
- Все це поставлятимуть людям, які через конфлікт не можуть отримати повноцінну медичну допомогу.
- По обидва боки лінії розмежування лікуватимуть людей з гострими хронічними захворюваннями та посттравматичними розладами.
- Також планують провести підготовку для підвищення кваліфікації місцевих медиків.
Що відоомо про COVID-19 на ДонеччиніЗа інформацією голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, 2 липня на Донеччині було підтверджено 27 нових випадків коронавірусної хвороби: 3 – у Мар'їнському районі, 24 – у Слов'янську. Була зафіксована десята смерть від COVID-19 на Донеччині – померла 80-літня жінка зі Слов'янська. Станом на 2 липня – всього 597 хворих на COVID-19.
Коронавірус у Донецькій області / Фото з фейсбук-сторінки Павла Кириленка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter