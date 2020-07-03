Германия выделит Украине миллион евро на поддержку работы Всемирной организации здравоохранения в восточных регионах. Деньги пойдут на закупку медикаментов и лечение.

В ВОЗ ранее призвали правительство Германии обратить внимание на сферу здравоохранения на Донбассе, назвав тамошнюю ситуацию особенно затруднительной. Об этом сообщили в посольстве Германии в Украине.

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Благодаря финансовой помощи:

Закупят медикаменты, вакцины для прививок и другие медицинские материалы.

Все это будут поставлять людям, которые из-за конфликта не могут получить полноценную медицинскую помощь.

По обе стороны линии разграничения будут лечить людей с острыми хроническими заболеваниями и посттравматическими расстройствами.

Также планируют провести подготовку для повышения квалификации местных медиков.

Что известно о COVID-19 на Донетчине По информации главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко, 2 июля на Донетчине были подтверждены 27 новых случаев коронавирусной болезни: 3 – в Марьинском районе, 24 – в Славянске. Была зафиксирована десятая смерть от COVID-19 на Донетчине – умерла 80-летняя женщина из Славянска. По состоянию на 2 июля – всего 597 больных COVID-19.



Коронавирус в Донецкой области / Фото из фейсбук-страницы Павла Кириленко