Про ситуацію розповіла співробітниця Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини Марина Авдієнко у фейсбуці. Вона також попередила про небезпеку споживання цього напою дітьми та підлітками.

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Порадив друг

Зазначають, що хлопець спортсмен і хтось зі знайомих порадив пити енергетик для підйому тонусу і сили.

"А щоб ефекту було більше, випив значну кількість цього напою", – пише Авдієнко.

Як наслідок, в хлопця різко погіршився стан, виникла тахікардія, впав кров'яний тиск. За словами Авдієнко, швидка забрала підлітка в дитячу лікарню уже в непритомному стані.

Енергетики протипоказані дітям

Лікарка наголосила, що навіть одна невелика баночка такого напою виснажує дитячий організм і може призвести до негативних наслідків, як от: дратівливість, занепад сил, безсоння, депресія, смерть.

Також Авдієнко зауважила, що немає якогось конкретного віку, з якого можна пити енергетичні напої.