Цукор – джерело енергії

Наш організм дуже чутливий до цукру, і це не просто так: глюкоза дає нашому тілу енергію, необхідну для розвитку та підтримки життя. Цукор є "їжею" для клітин та тканин, а також служить "паливом" для роботи мозку та м'язів.

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Цікаво, що через високу важливість цукру для організму наш організм навчився виробляти його з будь-яких харчових продуктів, навіть тих, які не є солодкими.

Однак надмірне споживання цукру може бути шкідливим. Це збільшує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету, деяких видів раку, а також руйнує зуби. У зв'язку з цим вченими було встановлено денну норму споживання цукру – близько шести чайних ложок.

Види цукру

Види цукру можна класифікувати за такими властивостями:

джерело (наприклад, з буряків, очерету, винограду);

розміру зерен (може бути гранульованим, порошкоподібним або дрібним);

відтінку (білий чи коричневий).

Білий цукор пісок. Він є звичайним гостем на більшості кухонь. Зручність у використанні білого цукру криється в маленькому розмірі його кристалів – він рідко злежується та ідеально підходить для додавання до напоїв та приготування кулінарних виробів, особливо випічки.

Цукор у формі пудри. Одержання цукрової пудри полягає у подрібненні цукрових кристалів до пудри, яка потім просіюється і поєднується з кукурудзяним крохмалем. Цукрова пудра зазвичай використовується для приготування глазурі.

Пекарський цукор. Він виготовляється шляхом подрібнення кристалів цукрової пудри. Використовується цей вид цукру в основному для приготування мусів, пудингів, безе, посипання для пончиків та печива. Іноді додають кольору харчові барвники.

Фруктоза. Фруктоза має менший розмір порівняно зі звичайним цукром, має згладжену структуру, добре розчиняється і не осідає. Її активно використовують при виробництві газованих та спортивних напоїв, солодощів з низьким вмістом калорій, морозива, шоколаду, молочних продуктів та консервованих фруктів.

Гранульований цукор. Також цукор може бути "великим": гранульований цукор виробляється шляхом кристалізації сиропів, багатих на мелясу. Гранульований цукор стійкий до зміни кольору і не схильний до інверсії, так би мовити, розпаду на фруктозу і глюкозу при високих температурах. Зазвичай його використовують при виготовленні цукерок та лікерів.

Коричневий цукор. Цукор не завжди білий. Якщо змішати звичайний цукор з мелясою, він стає коричневим і більш вологим. Коричневий цукор зазвичай використовується для приготування соусів, а темно-коричневий для приготування імбирних пряників, запечених бобів, страв на грилі та інших продуктів з яскравим смаком.

Турбінадо. Так називають цукор, отриманий після першого етапу очищення очерету. Він досить сухий. А темно-коричневий цукор мусковадо містить повну дозу меляси і консистенції нагадує вологий пісок. Існує також коричневий цукор середнього ступеня вологості, яким зазвичай посипають пластівці.

Рідкий цукор. Цукор може змінювати свій вигляд при зміні температури та взаємодії з іншими речовинами. Залежно від пропорції, цукор може бути дуже рідким, так і дуже густим. Наприклад, суміш цукру з водою та соком лимона дає інвертний цукор, а якщо додати вершкове масло, виходить карамель.

Весь цукор однаковий для організму

Усі види цукру, які додаються до продуктів після їх приготування, називаються доданими. І насправді всі види доданого цукру отримують приблизно однаковим шляхом: спочатку з різних видів рослин витягують цукровий сік, а потім очищають, кристалізують, сушать, іноді додають або, навпаки прибирають домішки, в основному мелясу.

УВАГА! Важливо розуміти, що всі види цукру, додані штучно, приблизно однаково засвоюються нашим організмом. Тому не коректно сказати, що один вид цукру менш шкідливий за інший. І денна норма споживання залишається незмінною – 6 чайних ложок.