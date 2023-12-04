О ситуации рассказала сотрудница Днепропетровского областного центра экстренной медицины Марина Авдиенко у фейсбуки. Она также предупредила об опасности потребления этого напитка детьми и подростками.
Смотрите также Какие существуют виды сахара и отличается ли их вредность
Посоветовал друг
Отмечают, что парень спортсмен и кто-нибудь из знакомых посоветовал пить энергетик для подъема тонуса и силы.
"А чтобы эффекта было больше, выпил значительное количество этого напитка", – пишет Авдиенко.
Как следствие, у парня резко ухудшилось состояние, возникла тахикардия, упало кровяное давление. По словам Авдиенко, скорая забрала подростка в детскую больницу уже в бессознательном состоянии.
Энергетики противопоказаны детям
Врач подчеркнула, что даже одна небольшая баночка такого напитка истощает детский организм и может привести к негативным последствиям, как: раздражительность, упадок сил, бессонница, депрессия, смерть.
Также Авдиенко отметила, что нет какого-то конкретного возраста, из которого можно пить энергетические напитки.