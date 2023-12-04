О ситуации рассказала сотрудница Днепропетровского областного центра экстренной медицины Марина Авдиенко у фейсбуки. Она также предупредила об опасности потребления этого напитка детьми и подростками.

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Посоветовал друг

Отмечают, что парень спортсмен и кто-нибудь из знакомых посоветовал пить энергетик для подъема тонуса и силы.

"А чтобы эффекта было больше, выпил значительное количество этого напитка", – пишет Авдиенко.

Как следствие, у парня резко ухудшилось состояние, возникла тахикардия, упало кровяное давление. По словам Авдиенко, скорая забрала подростка в детскую больницу уже в бессознательном состоянии.

Энергетики противопоказаны детям

Врач подчеркнула, что даже одна небольшая баночка такого напитка истощает детский организм и может привести к негативным последствиям, как: раздражительность, упадок сил, бессонница, депрессия, смерть.

Также Авдиенко отметила, что нет какого-то конкретного возраста, из которого можно пить энергетические напитки.