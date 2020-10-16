Ситуація з кількістю вільних ліжок у лікарнях України – дуже складна. У МОЗ кажуть, що вільні – є, а громадськістьта депутати переконують, що все забито. Нібито швидка допомога не госпіталізує людей, бо немає куди.

Цифри, які усі бачать у статистиці щодо вільних ліжок, ні про що не говорять. Про це повідомив в ефірі 24 каналу колишній заступник міністра охорони здоров'я, керівник Центру економіки здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

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Ситуація з вільними ліжками

Він зазначив, що статистика щодо вільних ліжок в Україні – історично найменш надійна.

Ніхто не знає реальної ситуації з ліжками в українських лікарнях,

– сказав Ковтонюк.

За його словами, значення має не цифра Україною, областю чи містом, а ситуація у конкретному районі та конкретній лікарні.

Напружена ситуація

Колишній заступник міністра відзначив, що правильним кроком буде забезпечити якомога більше ліжок з медичним киснем. Європейський досвід в Італії та Іспанії показав, що лікар може обслуговувати одразу декілька пацієнтів. Відповідні рекомендації вже є в уряді.

"Ліжко – це не просто місце, де лежати. До нього має бути підведений кисень. Його повинна обслуговувати кваліфікована бригада лікарів", – він додав.

Російська вакцина

Також керівник Центру економіки прокоментував тему російської вакцини. Він зазначив, що вона не пройшла один з етапів підготовки до ліцензування – останній, на якому верифікують фінальну ефективність і безпеку вакцини. Краще довіряти 10 іншим світовим проєктам: деякі з них найближчим часом будуть успішними.

Я б не довіряв російській вакцині й не радив би українському уряду навіть дивитися в той бік,

– сказав експерт.

Він додав, що страх не повинен керувати українцями. Вони повинні: