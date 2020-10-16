Ситуация с количеством свободных коек в больницах Украины – очень сложная. В Минздраве говорят, что свободные – есть, а общественность и депутаты убеждают, что все забито. Якобы скорая помощь не госпитализирует людей, потому что некуда.

Цифры, которые все видят в статистике в отношении свободных коек, ни о чем не говорят. Об этом сообщил в эфире 24 канала бывший заместитель министра здравоохранения, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

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Ситуация со свободными койками

Он отметил, что статистика относительно свободных коек в Украине – исторически наименее надежная.

Никто не знает реальной ситуации с койками в украинских больницах,

– сказал Ковтонюк.

По его словам, значение имеет не цифра по Украине, области или городу, а ситуация в конкретном районе и конкретной больнице.

Напряженная ситуация

Бывший заместитель министра отметил, что правильным шагом будет обеспечить как можно больше коек с медицинским кислородом. Европейский опыт в Италии и Испании показал, что врач может обслуживать сразу несколько пациентов. Соответствующие рекомендации уже есть в правительстве.

"Койка – это не просто место, где лежать. К ней должен быть подведен кислород. Ее должна обслуживать квалифицированная бригада врачей", – он добавил.

Российская вакцина

Также руководитель Центра экономики прокомментировал тему российской вакцины. Он отметил, что она не прошла один из этапов подготовки к лицензированию – последний, на котором верифицируют финальную эффективность и безопасность вакцины. Лучше доверять 10 другим мировым проектам: некоторые из них в ближайшее время будут успешными.

Я бы не доверял российской вакцине и не советовал бы украинскому правительству даже смотреть в ту сторону,

– сказал эксперт.

Он добавил, что страх не должен управлять украинцами. Они должны: