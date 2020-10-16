Люди стоят 12 часов в очереди, чтобы сделать тест на COVID-19: шокирующее видео из Киева
В Киеве тесты на коронавирус COVID-19 приходится делать многим людям. Поэтому они часто выстраиваются в длинные очереди перед медицинскими учреждениями.
Немало людей ждут, чтобы попасть на тест, возле поликлиники МВД на улице Платона Майбороды, сообщает ТСН.
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Это – совсем не уникальный случай. Такое там происходит чуть ли не каждый день, прокомментировал журналистам очевидец.
Люди стоят на холоде по 8 -12 часов. На горячие линии звонить нет смысла. Помогите нам, мы ведь тоже люди,
– написал он.
По словам мужчины, у людей в очереди есть симптомы коронавируса, в частности – кашель и температура. А впоследствии они получают подтверждение, что больные COVID-19.
Шокирующие очереди на тестирование в Киеве: смотрите видео
Очередь в больницу из скорых
16 октября образовались огромные очереди машин скорой помощи Киевской городской клинической больницы №5. Там находятся люди с симптомами коронавируса.
Накануне такая же ситуация постигла Киевскую клиническую больницу №9. Однако ее главный врач Михаил Валюк отметил, что причиной таких очередей является не COVID-19.