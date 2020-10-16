В Киеве тесты на коронавирус COVID-19 приходится делать многим людям. Поэтому они часто выстраиваются в длинные очереди перед медицинскими учреждениями.

Немало людей ждут, чтобы попасть на тест, возле поликлиники МВД на улице Платона Майбороды, сообщает ТСН.

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Это – совсем не уникальный случай. Такое там происходит чуть ли не каждый день, прокомментировал журналистам очевидец.

Люди стоят на холоде по 8 -12 часов. На горячие линии звонить нет смысла. Помогите нам, мы ведь тоже люди,

– написал он.

По словам мужчины, у людей в очереди есть симптомы коронавируса, в частности – кашель и температура. А впоследствии они получают подтверждение, что больные COVID-19.

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Очередь в больницу из скорых

16 октября образовались огромные очереди машин скорой помощи Киевской городской клинической больницы №5. Там находятся люди с симптомами коронавируса.

Накануне такая же ситуация постигла Киевскую клиническую больницу №9. Однако ее главный врач Михаил Валюк отметил, что причиной таких очередей является не COVID-19.