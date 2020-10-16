У Києві тести на коронавірус COVID-19 доводиться робити багатьом людям. Через це вони часто вишиковуються у довжелезні черги перед медичними закладами.

Чимало людей чекають, аби потрапити на тест, біля поліклініки МВС на вулиці Платона Майбороди, повідомляє ТСН.

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Це – зовсім не унікальний випадок. Таке там відбувається ледь не щодня, прокоментував журналістам очевидець.

Люди стоять на холоді по 8 – 12 годин. На гарячі лінії дзвонити немає сенсу. Допоможіть нам, ми ж теж люди,

– написав він.

За словами чоловіка, у людей в черзі є симптоми коронавірусу, зокрема – кашель та температура. А згодом вони отримують підтвердження, що хворі на COVID-19.

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Черга до лікарні зі швидких

16 жовтня утворилися величезні черги машин швидкої допомоги до Київської міської клінічної лікарні №5. Там перебувають люди з симптомами коронавірусу.

Напередодні така ж ситуація була спіткала Київську клінічну лікарню №9. Проте її головний лікар Михайло Валюк зауважив, що причиною таких черг не є COVID-19.