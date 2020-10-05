Нарешті теорія про те, що найкраще запам'ятовується інформація, написана від руки, набула наукового підтвердження.

Нейробіологи з Норвезького університету науки і технології проаналізували патерни мозкових хвиль дітей і молоді під час написання тексту від руки або набору на клавіатурі. Виявилось, що мозок сприймає ці дії по-різному, повідомляє New Atlas.

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Науковці виявили, що необхідні для навчання мозкові хвилі виникають у людей лише тоді, коли текст фіксується під час написання від руки, а не під час набору тексту.

Коли учасники дослідження писали від руки за допомогою цифрового стилоса, синхронізувалися ділянки мозку в тім'яній і центральній частках. Активність цих областей пов'язана з запам'ятовуванням і кодуванням нової інформації, тож важлива під час навчання.

Писати від руки – трохи повільніший процес, але для дитини важливо пройти цю тяжку фазу. Складні рухи рукою і правильне написання літер корисні з кількох причин. Якщо ви використовуєте клавіатуру, то робите один і той самий рух. А на листку потрібно контролювати моторику і почуття,

– пояснила керівниця дослідження Одрі ван дер Мер.

Дослідники зауважили, що в жодному випадку не пропонують відмовитися від цифрових пристроїв в освіті. Втім, метод запису інформації таки пов'язаний з нейронними процесами.