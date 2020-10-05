Наконец теория о том, что лучше всего запоминается информация, написанная от руки, приобрела научное подтверждение.

Нейробиологи из Норвежского университета науки и технологии проанализировали паттерны мозговых волн детей и молодежи во время написания текста от руки или набора на клавиатуре. Оказалось, что мозг воспринимает эти действия по-разному, сообщает New Atlas.

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Ученые обнаружили, что оптимальные для обучения мозговые волны возникают у людей только тогда, когда текст фиксируется во время написания от руки, а не во время набора текста.

Когда участники исследования писали от руки с помощью цифрового пера, синхронизировались участка мозга в теменной и центральной долях. Активность этих областей связана с запоминанием и кодированием новой информации, поэтому важна во время обучения.

Писать от руки – чуть более медленный процесс, но для ребенка важно пройти эту тяжелую фазу. Сложные движения рукой и правильное написание букв полезны по нескольким причинам. Если вы используете клавиатуру, то делаете одно и то же движение. А на листке нужно контролировать моторику и чувства,

– пояснила руководительница исследования Одри ван дер Мэр.

Исследователи отметили, что ни в коем случае не предлагают отказаться от цифровых устройств в образовании. Впрочем, метод записи информации все-таки связан с нейронными процессами.