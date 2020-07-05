Вагітним можна та навіть варто займатися спортом і ось ще одна причина додати помірні фізичні навантаження у свій щоденний розпорядок, якщо ви чекаєте на дитину.

Річ у тім, що спорт впливає на якість грудного молока. Дослідники виявили, що фізичні вправи збільшують кількість корисних сполук у грудному молоці.

Читайте також Міфи про вагітність, які варто забути

А це своєю чергою може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету й ожиріння впродовж усього життя дитини.

Суть дослідження

Вчені з Університету штату Огайо провели експеримент з гризунами та іншими тваринами й помітили, що фізичні навантаження сприяли виробленню кількості олігосахариду 3′–сіаліллактози — це сполуки у грудному молоці, які є вкрай важливими та корисними для дітей.

3′–сіаліллактози поліпшили метаболізм глюкози, допомогли зменшити масу жиру і знизила масу тіла у потомства чоловічої статі, а також зберегли серцеву функцію у потомства жіночої статі,

– зазначили вчені про результати експерименту.

Дослідження за участі людей

Вчені обстежили близько 150 вагітних і післяпологових жінок, які носили трекери активності. Виявилось, що у жінок із великою кількістю кроків на день було більше сполуки 3’SL.

Вимірювання 3’SL в молоці через 2 місяці після народження показали, що кореляція із кількістю кроків на день і активністю під час вагітності зберігалась, — резюмували учені.

Високі рівні 3′–сіаліллактози не обов’язково пов'язані з інтенсивністю вправ, тому навіть помірні вправи, наприклад, щоденна прогулянка, можуть принести значну користь.