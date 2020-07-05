Беременным можно и даже нужно заниматься спортом и вот еще одна причина добавить умеренные физические нагрузки в свой ежедневный распорядок, если вы ждете ребенка.

Дело в том, что спорт влияет на качество грудного молока. Исследователи обнаружили, что физические упражнения увеличивают количество полезных соединений в грудном молоке.

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А это в свою очередь может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения на протяжении всей жизни ребенка.

Суть исследования

Ученые из Университета штата Огайо провели эксперимент с грызунами и другими животными и заметили, что физические нагрузки способствовали выработке количества олигосахарида 3'–сиалиллактозы — это соединения в грудном молоке, которые являются крайне важными и полезными для детей.

3'–сиалиллактозы улучшили метаболизм глюкозы, помогли уменьшить массу жира и снизили массу тела у потомства мужского пола, а также сохранили сердечную функцию у потомства женского пола,

– отметили ученые о результатах эксперимента.

Исследования с участием людей

Ученые обследовали около 150 беременных и послеродовых женщин, которые носили трекеры активности. Оказалось, что у женщин с большим количеством шагов в день было больше соединения 3'SL.

Измерения 3'SL в молоке через 2 месяца после рождения показали, что корреляция с количеством шагов в день и активностью во время беременности сохранялась, — резюмировали ученые.

Высокие уровни 3'–сиалиллактозы не обязательно связаны с интенсивностью упражнений, поэтому даже умеренные упражнения, например, ежедневная прогулка, могут принести значительную пользу.