Вчені виявили, що свербіж на руках і ногах, що погіршується ввечері та вночі можуть вказувати на хворобу печінки. При цьому деякі люди можуть відчувати свербіння лише в одній зоні тіла, наприклад, на кінцівках або підошвах ніг і долонях.

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Причиною свербежу, пов'язаного із захворюванням печінки, зазвичай не є якісь висипи або ураження шкіри, а скоріш за все відчуття, яке може бути постійним,

– йдеться у статті.

Через надмірне розчісування у людини може з'явитися подразнення, почервоніння та інфекція. Свербіж у разі захворювань печінки часто може бути виснажливим симптомом, що може впливати на якість життя.

Увага! Не у всіх пацієнтів із захворюваннями печінки виникає свербіж, і його поширеність залежить від основної причини захворювання печінки.

Дослідники мають встановити причину сверблячки при цьому типі ожиріння, але уже є певні дані, які можуть пояснити цей зв'язок. Однією з можливих причин є накопичення солей жовчних кислот.