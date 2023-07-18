Ученые обнаружили, что ухудшающийся зуд на руках и ногах вечером и ночью могут указывать на болезнь печени. При этом некоторые люди могут ощущать зуд только в одной зоне тела, например, на конечностях или подошвах ног и ладонях.

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Причиной зуда, связанного с заболеванием печени, обычно не является какая-то сыпь или поражение кожи, а скорее ощущение, которое может быть постоянным,

– говорится в статье.

Из-за чрезмерного расчесывания у человека может появиться раздражение, покраснение и инфекция. Зуд при заболеваниях печени часто может быть изнурительным симптомом, что может влиять на качество жизни.

Внимание ! Не у всех пациентов с заболеваниями печени возникает зуд и его распространенность зависит от основной причины заболевания печени.

Исследователи должны установить причину зуда при этом типе ожирения, но есть определенные данные, которые могут объяснить эту связь. Одной из возможных причин является накопление солей желчных кислот.