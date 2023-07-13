Як зрозуміти, що це апендикс

Часто перші ознаки апендициту (запалення апендикса) – температура 37,1 – 38,0 градусів за Цельсієм та біль у ділянці пупка. Може здатися, що це просто біль у животі.

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Але при апендициті біль може спочатку минати, а потім, у міру наростання запалення, посилюватися і ставати постійним і інтенсивним. Протягом кількох годин біль поширюється на правий нижній кут живота, де зазвичай знаходиться апендикс. Біль посилюється при кашлі, ходьбі чи інших різких рухах.

Місця болю можуть відрізнятися залежно від віку людини та положення апендикса. Іноді апендикс розташовується в іншій частині тіла – у тазі, за товстою кишкою, навколо тонкої кишки, біля правої нижньої частини печінки. Під час вагітності може здаватися, що біль поширюється з верхньої частини живота, тому що через плід апендикс піднявся вище.

Якщо біль на деякий час слабшає, але потім посилюється та поширюється по животу, можливо, апендикс розірвався. Розрив апендикса може спричинити перитоніт – серйозну інфекцію внутрішньої оболонки черевної порожнини. Висока температура до 40 градусів за Цельсієм – ще одна ознака розриву апендикса.

Симптоми апендициту

Крім болю в животі, при апендициті часто бувають інші симптоми, якими можна зрозуміти, що це апендицит, а не інші хвороби.

Симптоми апендициту такі:

нудота та блювання;

погане самопочуття;

втрата апетиту;

запор чи діарея;

температура 37,1 – 38,0 градусів за Цельсієм, яка може збільшуватися в міру прогресування запалення.

Симптоми апендициту зазвичай з'являються протягом 24 годин, але іноді можуть виникнути від 4 до 48 годин.

При яких станах болить, як при апендициті

Складно поставити діагноз "апендицит", якщо немає типових симптомів, які присутні лише приблизно у половині випадків. Тому якщо сумніваєтеся, то краще одразу викликати швидку допомогу.

У деяких людей біль схожий на апендицит, але він викликаний чимось іншим, наприклад:

гастроентеритом;

синдром роздратованого кишечника;

запором;

інфекцією сечового міхура та сечівника ;

хворобою Крона;

виразковий коліт;

проблемами із жовчним міхуром;

тазовою інфекцією.

У жінок симптоми, схожі на апендицит, іноді мають гінекологічну причину. Це може бути позаматкова вагітність, менструальний біль чи запальне захворювання органів малого таза.