Аби виявити зв'язок між поживанням кави, бесонням і обсягом мозку, вчені провели подвійне рандомізоване дослідження, до якого залучили 36 учасників, середній вік яких був приблизно 29 років.

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Учсіх учасників поділили на три групи:

у першій – люди споживали до 450 міліграмів кави та спали лише 5 годин протягом п'ятох днів.

у другій групі були учасники, які страждали на безсоння. Вони споживали 300 міліграмів кофеїну,

учасники третьої групи – були учасники, які не страждали безсонням і споживали каву без кофеїну.

Що показало дослідження

Вчені виявили, що хронічне недосипання призводить до адаптивної регуляції сірої речовини, а вживання кофеїну в період безсоння – до зниження когнітивних функцій і зменшення об'єму мозку.

У третій групі (без кофеїну) в учасників зафіксували збільшення обсягу сірої речовини у кількох зонах мозку, зокрема у префронтальній корі, скронево-потиличній корі та таламусі. Натомість у тих учасників, які споживали каву і страждали на безсоння, мозок зменшився в таламусі, дорсомедіальній префронтальній корі та дорсолатеральній префронтальній корі.

Ці дані дозволили вченим припустити, що аденозинові рецептори А1 відіграють важливу роль у регуляції нейронної активності та сприяють сну. А кофеїн, навпаки, – діє як антагоніст цих рецепторів.