Життєствердну історію крихіьного Матвійка, який народився в родині Дзьоби розповіли медики Львівської обласної клінічної лікарні.

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Вагітність була складною

Вагітність 37-річної Ірини минала складно, на 29-му тижні вагітності вона звернулась по меддопомогу. У жінки виявили прееклампсію (мультисистемний розлад вагітності), дистрес плода і кіфосколіоз четвертого ступеня, що спричиняло деформацію і зміщення органів та систем організму.

Лікар акушер-гінеколог Максим Костів розповів, що обирали оптимальний термін ургентної операції, щоб не нашкодити ні мамі, ні дитині.

Також операція була складною не тільки технічно, а й через специфіку наркозу, яка зумовлена особливостями організму жінки.

Народження Матвійка

Хлопчик народився на 34-му тижні вагітності вагою 1 кілограм 650 грамів та зростом 43 сантиметри. Перші 15 днів немовля провело у палаті інтенсивної терапії. Коли малюк зміг самостійно дихати, його перевели у палату постінтенсивного лікування.

Завдяки донорському молоку, немовля набрало вагу до 2 кілограмів 580 грамів і виросло на 5 сантиметрів.



З маленьким Матвійком усе гаразд / Фото Львівська Обласна Клінічна Лікарня

Зараз у Матвійка все гаразд, наступна зустріч із лікарями запланована через місяць.