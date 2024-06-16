Жизнеутверждающую историю крохиьного Матвея, который родился в семье Клювы рассказали медики Львовской областной клинической больницы.

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Беременность была сложной

Беременность 37-летней Ирины проходила сложно, на 29-й неделе беременности она обратилась за медпомощью. У женщины обнаружили преэклампсию (мультисистемное расстройство беременности), дистресс плода и кифосколиоз четвертой степени, что вызывало деформацию и смещение органов и систем организма.

Врач акушер-гинеколог Максим Костив рассказал, что выбирали оптимальный срок ургентной операции, чтобы не навредить ни маме, ни ребенку.

Также операция была сложной не только технически, но и из-за специфики наркоза, которая обусловлена особенностями организма женщины.

Рождение Матвея

Мальчик родился на 34-й неделе беременности весом 1 килограмм 650 граммов и ростом 43 сантиметра. Первые 15 дней младенец провел в палате интенсивной терапии. Когда малыш смог самостоятельно дышать, его перевели в палату постинтенсивного лечения.

Благодаря донорскому молоку, младенец набрал вес до 2 килограммов 580 граммов и вырос на 5 сантиметров.



С маленьким Матвейком все в порядке / Фото Львовская областная клиническая больница

Сейчас у Матвея все в порядке, следующая встреча с врачами запланирована через месяц.