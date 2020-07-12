З приходом тепла між пасажирами транспорту мало не щодня розгортаються сварки стосовно доступу до свіжого повітря: ті, кому кортить вдихнути весняного повітря, частіше відчиняють вікна, а ті, хто боїться застудитися, наполягають притримати хвіртку чи вікно зачиненими, бо може бути протяг.

Часто після перебування на протязі людина відчуває біль в м'язах і говорить, що її продуло. Але насправді відбулося переохолодження певної групи м'язів. Редакція Здоров'я 24 пропонує ознайомитися з рекомендаціями ексголови МОЗ Уляни Супрун, чому не варто боятися протягу.

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Сам по собі протяг не є чимось поганим. Як не є поганим і вітер. Адже люди найчастіше хворіють від інфекцій, які є в повітрі, а не від самого повітря. Тому протяг як такий не загрожує здоровій людини,

– заявила Супрун.