Чому не варто боятися протягів: кілька вагомих причин
З приходом тепла між пасажирами транспорту мало не щодня розгортаються сварки стосовно доступу до свіжого повітря: ті, кому кортить вдихнути весняного повітря, частіше відчиняють вікна, а ті, хто боїться застудитися, наполягають притримати хвіртку чи вікно зачиненими, бо може бути протяг.
Часто після перебування на протязі людина відчуває біль в м'язах і говорить, що її продуло. Але насправді відбулося переохолодження певної групи м'язів. Редакція Здоров'я 24 пропонує ознайомитися з рекомендаціями ексголови МОЗ Уляни Супрун, чому не варто боятися протягу.
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Сам по собі протяг не є чимось поганим. Як не є поганим і вітер. Адже люди найчастіше хворіють від інфекцій, які є в повітрі, а не від самого повітря. Тому протяг як такий не загрожує здоровій людини,
– заявила Супрун.
Людина навпаки зробить себе більш вразливою, якщо буде постійно уникати протяг, сидіти в замкненому приміщенні та закутуватися в одяг. У такий спосіб вона гірше сприймає перепади температури повітря та має ризик швидше підхопити застуду.
Рекомендації, як припинити боятися протягів
Частіше дихайте свіжим повітрям
Це необхідно для того, щоб почувати себе в тонусі та бути більш здоровим. Для цього будь-яке приміщення необхідно час від часу провітрювали.
Уникати прямого сильного потоку повітря
Так, тривале переохолодження або ж сильний потік повітря, спрямований, наприклад, в область шиї чи обличчя, є небезпечним і можна захворіти за кілька хвилин. Це загрожує запаленням м'язів, нервів та може активізувати збудники хвороб, які є в організмі.
Поважайте комфорт одне одного
У приміщеннях рекомендуємо налаштувати постійну рециркуляцію повітря, але не нашкодити комфорту іншим людям.
Не треба змушувати себе сидіти біля відчиненого вікна, якщо вам неприємно. Ви можете пересісти за інше місце. Або, за можливості, вийти на вулицю, поки приміщення провітрюється.