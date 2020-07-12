С приходом тепла между пассажирами транспорта чуть ли не каждый день разворачиваются ссоры по поводу доступа свежего воздуха: те, кому хочется вдохнуть воздуха, чаще открывают окна, а те, кто боится простудиться, настаивают придержать окно закрытым, потому что может быть сквозняк.

Часто после пребывания на сквозняке человек ощущает боль в мышцах и говорит, что его продуло. Но на самом деле произошло переохлаждение определенной группы мышц. Редакция Здоровье 24 предлагает ознакомиться с рекомендациями экс-главы Минздрава Ульяны Супрун, почему не стоит бояться сквозняка.

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Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не плох и ветер. Ведь люди чаще всего болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку,

– заявила Супрун.

Человек наоборот сделает себя более уязвимым, если будет постоянно избегать сквозняк, сидеть в замкнутом помещении и закутываться в одежду. Таким способом он хуже воспринимает перепады температуры воздуха и имеет риск быстрее подхватить простуду.

Рекомендации, как прекратить бояться сквозняков

Чаще дышите свежим воздухом

Это необходимо для того, чтобы чувствовать себя в тонусе и быть более здоровым. Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать.

Избегать прямого сильного потока воздуха

Так, длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица, является опасным и можно заболеть за несколько минут. Это грозит воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней, которые есть в организме.

Уважайте комфорт друг друга

В помещениях рекомендуем настроить постоянную рециркуляцию воздуха, но не навредить комфорту других людей.

Не надо заставлять себя сидеть у раскрытого окна, если вам неприятно. Вы можете пересесть на другое место. Или, по возможности, выйти на улицу, пока помещение проветривается.