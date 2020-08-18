Антимонопольний комітет пообіцяв розібратись з цінами на ПЛР-тести на коронавірус, перевірять лабораторії, виробників та постачальників. Хочуть дізнатися, чи вони не завищують ціни.

Про це повідомив голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Читайте також Позитивний чи негативний: наскільки достовірними є результати ПЛР-тестування

Так, наприклад у Києві як мінімум чотири лабораторії проводять ПЛР-тести.

Олексій Хмельницький “Офіційна ціна "кусається" теж: за тест треба заплатити мінімум 715 гривень, максимум – 2200. Це немало. І це викликає питання: чи справді тести коштують саме стільки”.

Із запитом перевірити те, чи можуть лабораторії домовитися тримати високу ціну, звернувся один з депутатів Київради.

Важливо! Таке коливання ціни може свідчити про наявність в діях медичних лабораторій у Києві, постачальників та/або виробників ПЛР-тестів ознак порушень конкурентного законодавства або зловживання монопольним становищем.

Хмельницький додав, що відомство не збирається поки нікого карати, але з'ясувати, чи немає правопорушень – варто. До слова, подібна ситуація вже була в Україні на початку карантину, тоді виник ажіотаж з масками та антисептиками.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу