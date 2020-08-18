Чи завищена ціна на ПЛР-тести в Україні: Антимонопольний комітет пообіцяв перевірити
Антимонопольний комітет пообіцяв розібратись з цінами на ПЛР-тести на коронавірус, перевірять лабораторії, виробників та постачальників. Хочуть дізнатися, чи вони не завищують ціни.
Про це повідомив голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький.
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Так, наприклад у Києві як мінімум чотири лабораторії проводять ПЛР-тести.
Із запитом перевірити те, чи можуть лабораторії домовитися тримати високу ціну, звернувся один з депутатів Київради.
Хмельницький додав, що відомство не збирається поки нікого карати, але з'ясувати, чи немає правопорушень – варто. До слова, подібна ситуація вже була в Україні на початку карантину, тоді виник ажіотаж з масками та антисептиками.