Не завышена ли цена на ПЦР-тесты в Украине: Антимонопольный комитет пообещал проверить
Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета (ранее Киевское областное территориальное отделение) начало проверку лабораторий, проводящих ПЦР-тесты на коронавирус, производителей тестов и поставщиков. Хотят узнать, не завышают ли они цены.
Об этом сообщил председатель отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
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Так, например, в Киеве как минимум четыре лаборатории проводят ПЦР-тесты.
С запросом проверить, могут ли лаборатории договориться держать высокую цену, обратился один из депутатов Киевсовета.
Хмельницкий добавил, что ведомство не собирается пока никого наказывать, но выяснить, нет ли правонарушений – стоит. К слову, подобная ситуация уже была в Украине в начале карантина, тогда возник ажиотаж с масками и антисептиками.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала