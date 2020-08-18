Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета (ранее Киевское областное территориальное отделение) начало проверку лабораторий, проводящих ПЦР-тесты на коронавирус, производителей тестов и поставщиков. Хотят узнать, не завышают ли они цены.

Об этом сообщил председатель отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

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Так, например, в Киеве как минимум четыре лаборатории проводят ПЦР-тесты.

Алексей Хмельницкий "Официальная цена "кусается" тоже: за тест надо заплатить минимум 715 гривен, максимум – 2200. Это немало. И это вызывает вопрос: действительно ли тесты стоят именно столько".

С запросом проверить, могут ли лаборатории договориться держать высокую цену, обратился один из депутатов Киевсовета.

Важно! Такое колебание цены может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства или злоупотребления монопольным положением.

Хмельницкий добавил, что ведомство не собирается пока никого наказывать, но выяснить, нет ли правонарушений – стоит. К слову, подобная ситуация уже была в Украине в начале карантина, тогда возник ажиотаж с масками и антисептиками.

Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала