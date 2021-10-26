Зазвичай один із них є практиком, а інший – з Міністерства охорони здоров'я чи зі спецдепартаменту. Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив пульмонолог та кандидат медичних наук Євген Симонець.

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"Боротьба з хворобою – це не політична справа, а справа медиків. Саме вони борються", – наголосив Симонець.

На ефірах шоу немає реальної дійсності

За словами лікаря, на кожному токшоу відбуваються загравання політиків для підняття своїх рейтингів. "Розповіді про будь-що, але не про те, що дійсно відбувається", – відзначив він.

На сьогодні Україна посідає 2 місце зі смертності в Європі та 3 місце у світі. Ця "бронзова медаль" якраз нагорода нашим політичним діячам за успішне керування країною під час пандемії. Євген Симонець Пульмонолог та кандидат медичних наук

На думку пульмонолога, це багатокомпонентна складова, чому в людей такий високий ступінь недовіри до влади та вакцинації.

Зауважте! Серед лідерів у світі з повної вакцинації населення є такі країни, як: ОАЕ – 95,39%; Португалія – 88,56%; Куба – 86,43%; Чилі – 84,14%; Катар – 84,6%.

Симонець: Політики не вакцинуються

Кандидат медичних наук вважає, що говорити про вакцинацію треба, але також не забувати про дотримання карантинних заходів. Мовиться про:

масковий режим;

соціальна дистанція;

використання знезаражувачів.

Я поспішав на один ефір і перед мною на світлофорі зупинився автобус. У громадському транспорті, який набитий людьми, мізерна кількість із них наділи маски,

– розповів Симонець.

Лікар зауважив, що всі в один голос кажуть про обов'язкову вакцинацію. Проте, наприклад, ті ж самі нардепи не вакцинуються. "Лише зараз, коли давним-давно розпочалася вакцинальна кампанія, їм говорять, що вони теж мають обов'язково вакцинуватися", – додав він.

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