Обычно один из них является практиком, а другой – из Министерства здравоохранения или из спецдепартамента. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал пульмонолог и кандидат медицинских наук Евгений Симонец.

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"Борьба с болезнью – это не политическое дело, а дело медиков. Именно они борются", – подчеркнул Симонец.

На эфирах шоу нет реальной действительности

По словам врача, на каждом токшоу происходят заигрывания политиков для поднятия своих рейтингов. "Рассказы о чем угодно, но не о том, что действительно происходит", – отметил он.

На сегодня Украина занимает 2 место по смертности в Европе и 3 место в мире. Эта "бронзовая медаль" как раз награда нашим политическим деятелям за успешное управление страной во время пандемии. Евгений Симонец Пульмонолог и кандидат медицинских наук

По мнению пульмонолога, это многокомпонентная составляющая, почему у людей такая высокая степень недоверия к власти и вакцинации.

Заметьте! Лидерами в мире по полной вакцинации населения являются такие страны, как: ОАЭ – 95,39%; Португалия – 88,56%; Куба – 86,43%; Чили – 84,14%; Катар – 84,6%.

Симонец: Политики не вакцинируются

Кандидат медицинских наук считает, что говорить о вакцинации надо, но также не забывать о соблюдении карантинных мер. Говорится о:

масочном режиме;

социальной дистанции;

использовании обеззараживателей.

Я спешил на один эфир и перед мной на светофоре остановился автобус. В общественном транспорте, который набит людьми, мизерное количество из них надели маски,

– рассказал Симонец.

Врач отметил, что все в один голос говорят об обязательной вакцинации. Однако, например, те же самые нардепы не вакцинируются. "Только сейчас, когда давным-давно началась вакцинальная кампания, им говорят, что они тоже должны обязательно вакцинироваться", – добавил он.

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