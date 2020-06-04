У Чернівецькій області, крім коронавірусу, спалахнула ще одна небезпечна інфекція. В цьому році на кашлюк захворіли в 13 разів більше людей, ніж минулого.

За 4 місяці 2020 року в області зафіксували 79 випадків. За цей самий період 2019 року кашлюк діагностували лише у 3 людей, повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

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Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук наголосила, що такий спалах захворювання стався через відмову від щеплень. Пандемія коронавірусу лише загострила проблему.

У деяких районах всього 10% вакцинованих дітей, в інших 24%. Щеплення від кашлюку малюкам роблять в перший рік життя, усього в цей час потрібно зробити чотири дози вакцини.

У березні в області призупинили планову вакцинацію через епідемію коронавірусу. Але у квітні її відновили, тому батькам варто звернутися до педіатрів або сімейним лікарям щодо щеплень. Всі вакцини в області є,

– зазначила Марія Поліщук.



Календар профілактичних щеплень

Чому люди відмовляються від вакцинації