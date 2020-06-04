В Черновицкой области кроме коронавируса вспыхнула еще одна опасная инфекция. В этом году коклюшем заболели в 13 раз больше людей, чем в прошлом.

За 4 месяца 2020 года в области зафиксировали 79 случаев. За этот же период 2019 года коклюш диагностировали лишь у 3 человек, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

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Заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук подчеркнула, что такая вспышка заболевания произошла из-за отказа от прививок. Пандемия коронавируса только обострила проблему.

В некоторых районах всего 10% вакцинированных детей, в остальных 24%. Прививку от коклюша детям делают в первый год жизни, всего в это время нужно сделать четыре дозы вакцины.

В марте в области приостановили плановую вакцинацию из-за эпидемии коронавируса. Но в апреле ее восстановили, поэтому родителям стоит обратиться к педиатрам или семейным врачам относительно прививок. Все вакцины в области есть,

– отметила Мария Полищук.

Календарь профилактических прививок

Почему люди отказываются от вакцинации