Назвали ще одну причину жіночого алкоголізму
Коливання рівня естрогену можуть зробити алкоголь більш приємним для жінок. Розуміння цих процесів допоможе вилікувати залежність.
До такого висновку прийшли дослідники, які опублікували свої результати в журналі JNeurosci.
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Вживання алкоголю, щоб "розслабитися" може перерости в проблему, наприклад в надмірне пияцтво або навіть психічні розлади, пов'язані з вживанням алкоголю. Жінки схильніші до негативного впливу алкоголю, ніж чоловіки через статевий гормон естроген.
Як проходило дослідження
Вчені активували рецептори естрогену у мишей і відстежували, як активація впливала на вплив алкоголю на мозок. Дослідницька група була націлена на два підтипу рецепторів естрогену в вентральній (VTA), області мозку, що бере участь в заохоченні та посиленні дії різних психотропних речовин.
Вплив на ділянки мозку допоможе вилікувати алкоголізм / Фото unsplash.com
Результати дослідження
Активація підтипу рецептора естрогену змушувала нейрони спрацьовувати сильніше на алкоголь, ніж зазвичай. Посилене збудження нейронів вивільняє більше дофаміну і призводило до більшого відчуття нагороди при вживанні алкоголю, підвищуючи ймовірність зловживання при підвищенні рівня естрогену.
Потім вчені скоротили кількість рецепторів естрогену як самців, так і самок мишей. Це зменшувало тягу до алкоголю у самок мишей, але не впливало на самців мишей, попри те, що в їхньому мозку також є естроген.