Коливання рівня естрогену можуть зробити алкоголь більш приємним для жінок. Розуміння цих процесів допоможе вилікувати залежність.

До такого висновку прийшли дослідники, які опублікували свої результати в журналі JNeurosci.

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Вживання алкоголю, щоб "розслабитися" може перерости в проблему, наприклад в надмірне пияцтво або навіть психічні розлади, пов'язані з вживанням алкоголю. Жінки схильніші до негативного впливу алкоголю, ніж чоловіки через статевий гормон естроген.

Як проходило дослідження

Вчені активували рецептори естрогену у мишей і відстежували, як активація впливала на вплив алкоголю на мозок. Дослідницька група була націлена на два підтипу рецепторів естрогену в вентральній (VTA), області мозку, що бере участь в заохоченні та посиленні дії різних психотропних речовин.



Вплив на ділянки мозку допоможе вилікувати алкоголізм / Фото unsplash.com

Результати дослідження

Активація підтипу рецептора естрогену змушувала нейрони спрацьовувати сильніше на алкоголь, ніж зазвичай. Посилене збудження нейронів вивільняє більше дофаміну і призводило до більшого відчуття нагороди при вживанні алкоголю, підвищуючи ймовірність зловживання при підвищенні рівня естрогену.

Потім вчені скоротили кількість рецепторів естрогену як самців, так і самок мишей. Це зменшувало тягу до алкоголю у самок мишей, але не впливало на самців мишей, попри те, що в їхньому мозку також є естроген.