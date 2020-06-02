Колебания уровня эстрогена могут сделать алкоголь более приятным для женщин. Понимание этих процессов поможет вылечить зависимость.

К такому выводу пришли исследователи, которые опубликовали свои результаты в журнале JNeurosci.

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Употребление алкоголя, чтобы "расслабиться" может перерасти в проблему, например в чрезмерное пьянство или даже психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя. Женщины более склонны к негативному влиянию алкоголя, чем мужчины из-за полового гормона эстрогена.

Как проходило исследование

Ученые активировали рецепторы эстрогена у мышей и отслеживали, как активация влияла на влияние алкоголя на мозг. Исследовательская группа была нацелена на два подтипа рецепторов эстрогена в вентральную (VTA) область мозга, участвующей в поощрении и усилении действия различных психотропных веществ.



Влияние на участки мозга поможет вылечить алкоголизм / Фото unsplash.com

Результаты исследования

Активация подтипа рецептора эстрогена заставляла нейроны срабатывать сильнее на алкоголь, чем обычно. Усиленное возбуждение нейронов высвобождает больше дофамина и приводит к большему ощущению награды при употреблении алкоголя, повышая вероятность злоупотребления при повышении уровня эстрогена.

Затем ученые сократили количество рецепторов эстрогена как самцов, так и самок мышей. Это уменьшало тягу к алкоголю у самок мышей, но не влияло на самцов мышей, несмотря на то, что в их мозге также есть эстроген.