Британські лікарі констатують, що інтерес людей до спиртного останнім часом зріс у зв'язку з пандемією коронавірусу і посиленням стресу. Тому проблема алкогольної залежності набула особливої актуальності.

Дозволені дози алкоголю

Керівник організації Alcohol Change UK Річард Пайпер назвав теперішній норматив помірного споживання алкоголю – 14 одиниць в тиждень, пише Daily Mail.

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Кожна одиниця – це 10 мілілітрів чистого спирту, що еквівалентно 300 мілілітрів пива або порції міцного алкоголю, що має 25 мілілітрів. Стандартний келих вина дорівнює 1,5 одиниці.

Як зрозуміти, що ти алкоголік

Тим, хто вживає спиртні напої, британські медики радять пити так, щоб протягом тижня між одиницями алкоголю виникав як можна більший розрив. Нездатність робити паузи може бути одним із сигналів алкоголізму.



Алкоголіки не можуть без алкоголю / Фото unsplash

Щоб зрозуміти чи залежні ви, спробуйте провести кілька днів без алкоголю. Якщо ви розумієте, що не можете відмовитися від спиртного на один або два дні – це практично стовідсотково є ознакою серйозної залежності – вважають експерти.

Що викликає алкоголізм

Фахівці вказують на те, що тригерами посилюється пияцтва можуть бути стрес і занепокоєння, тому важливо володіти навичками, що допомагають легше переносити рутину.

Лікарі відзначили, що сьогодні існують спеціальні додатки для смартфонів, які допомагають контролювати кількість випитого. Тим, хто має намір відмовитися від спиртного, вони рекомендують пройти детоксикаційний курс, а також психологічну реабілітацію.