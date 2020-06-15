Проблема полягає не тільки в пияцтві, а в тому, що вживання алкоголю може привести до госпіталізації й смерті.

Помірне споживання алкоголю також небезпечне, пишуть дослідники на чолі з професором Адамом Шерком з Канадського інституту досліджень споживання речовин в Університеті Вікторії.

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Як проходило дослідження

Шерк і його колеги виявили, що значна частина смертей та інвалідності, викликаних вживанням алкоголю, спостерігалася у тих, хто вживав алкоголь відповідно до правил, які рекомендовані міністерством охорони здоров'я.



Від алкоголю краще повністю відмовитися / Фото unsplash

Наприклад, понад 50% випадків смерті від раку в результаті вживання алкоголю відбулося серед людей, що п'ють помірно. Крім того, 38% всіх пов'язаних з алкоголем смертей сталися серед людей, які п'ють нижче щотижневих норм, або серед колишніх питущих.

Висновки

Вчені вважають, що деякі національні рекомендації щодо вживання алкоголю, які публікуються в багатьох країнах, щоб допомогти питущим приймати обґрунтовані рішення щодо здоров'я, можуть бути занадто високими. Шерк пропонує знизити рекомендовані межі.

Не пийте або, якщо п'єте, то не більше одного напою в день. В цілому, краща порада для вживання алкоголю полягає в наступному: коли мова йде про вживання алкоголю, чим менше, тим краще,

– сказав вчений.