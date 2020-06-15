Проблема заключается не только в пьянстве, а в том, что употребление алкоголя может привести к госпитализации и смерти.

Умеренное потребление алкоголя также опасно, пишут исследователи во главе с профессором Адамом Шерком из Канадского института исследований потребления веществ в Университете Виктории.

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Как проходило исследование

Шерк и его коллеги обнаружили, что значительная часть смертей и инвалидности, вызванных употреблением алкоголя, наблюдалась у тех, кто употреблял алкоголь в соответствии с правилами, которые рекомендованы министерством здравоохранения.



От алкоголя лучше полностью отказаться / Фото unsplash

Например, более 50% случаев смерти от рака в результате употребления алкоголя произошло среди людей, пьющих умеренно. Кроме того, 38% всех связанных с алкоголем смертей произошли среди людей, которые пьют ниже еженедельных норм, или среди бывших пьющих.

Выводы

Ученые считают, что некоторые национальные рекомендации по употреблению алкоголя, которые публикуются во многих странах, чтобы помочь пьющим принимать обоснованные решения в отношении здоровья, могут быть слишком высокими. Шерк предлагает снизить рекомендуемые пределы.

Не пейте или, если пьете, то не более одного напитка в день. В целом, лучший совет для употребления алкоголя заключается в следующем: когда речь идет об употреблении алкоголя, чем меньше, тем лучше,

– сказал ученый.