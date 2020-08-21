Гаряча ванна або душ за годину-дві перед сном може значно поліпшити сон. Ті, хто приймав теплу ванну, засипали в середньому на 10 хвилин раніше і спали міцніше.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журнал Sleep Medicine Reviews, передає CNN.

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Як тепла ванна покращує сон

Температура тіла людини відповідає добовому ритму і змінюється протягом дня. Приблизно за півтори години до того, як ми зазвичай лягаємо спати, тіло охолоджуються приблизно на 0,3 градуса. Однією з причин цього є те, що гіпоталамус регулює температуру тіла, а також ряд інших функцій, включаючи цикл сну і неспання.

Тепла вода може стимулювати систему терморегуляції організму, посилюючи цей природний процес охолодження. Температура води від 40 до 42 градусів Цельсія ідеальна для максимізації такого ефекту.

Результати говорять, що пасивне прогрівання в воді може поліпшити загальний час сну, повільний сон, якість сну, ефективність сну і скоротити час засипання. Ті, хто приймав теплу ванну, засипали в середньому на 10 хвилин швидше.

Як проходило дослідження

Вчені проаналізували 5322 дослідження сну і температури, а потім сфокусувалися на 17 роботах про вплив пасивного прогрівання в воді на показники сну, включаючи затримку його початку.

Автори підкреслили, що найкраще приймати теплі ванни за годину-дві до сну, а прийняття теплої ванни за 15 хвилин до сну не дає того ж ефекту. Гаряча вода робить зворотний вплив на охолодження нашого тіла перед сном, а прийняття холодного душу, навпаки, робить тіло теплішим, що ускладнює сон.

Результати роботи не тільки посприяють планування вашої вечірньої активності, але і допоможуть розробити технології з поліпшення сну.