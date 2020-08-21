Горячая ванна или душ за час-два перед сном может значительно улучшить сон. Те, кто принимал теплую ванну, засыпали в среднем на 10 минут раньше и спали крепче.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Sleep Medicine Reviews, передает CNN.

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Как теплая ванна улучшает сон

Температура тела человека соответствует суточному ритму и изменяется в течение дня. Примерно за полтора часа до того, как мы обычно ложимся спать, тело охлаждаются примерно на 0,3 градуса. Одной из причин этого является то, что гипоталамус регулирует температуру тела, а также ряд других функций, включая цикл сна и бодрствования.

Теплая вода может стимулировать систему терморегуляции организма, усиливая этот естественный процесс охлаждения. Температура воды от 40 до 42 градусов Цельсия идеальна для максимизации такого эффекта.

Результаты говорят, что пассивное прогревание в воде может улучшить общее время сна, медленный сон, качество сна, эффективность сна и сократить время засыпания. Те, кто принимал теплую ванну, засыпали в среднем на 10 минут быстрее.

Как проходило исследование

Ученые проанализировали 5322 исследования сна и температуры, а потом сфокусировались на 17 работах о влиянии пассивного прогрева в воде на показатели сна, включая задержку его начала.

Авторы подчеркнули, что лучше всего принимать теплые ванны за час-два до сна, а принятие теплой ванны за 15 минут до сна не дает того же эффекта. Горячая вода оказывает обратное влияние на охлаждение нашего тела перед сном, а принятие холодного душа, наоборот, делает тело теплее, что затрудняет сон.

Результаты работы не только поспособствуют планированию вашей вечерней активности, но и помогут разработать технологии по улучшению сна.