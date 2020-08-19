Продукти з високим вмістом амінокислоти L-цистеїн можуть зменшити симптоми похмілля. Ця речовина міститься майже у всій їжі.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Гельсінкі й Університету Східної Фінляндії. Команда провела дослідження і поділилася його результатами у своїй науковій роботі, пише Pledge Times.

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Як провели дослідження

Одна група добровольців з ознаками похмілля вживала таблетки L-цистеїну, інша – плацебо. Випробовувані вживали алкоголь протягом трьох годин, його доза склала 1,5 грама на один кілограм ваги людини.

В учасників обох груп вимірювали вміст алкоголю у видихуваному повітрі та концентрацію його метаболітів в крові. Також всі випробовувані на наступний ранок після вживання спиртного заповнювали анкету, в якій оцінили тяжкість симптомів похмілля.

Результати та значення

За твердженням фінських вчених, дослідження виявило статистично значущий зв'язок між L-цистеїном і зменшенням симптомів похмілля. Іншими словами, L-цистеїн зменшував головний біль, нудоту, стрес і тривогу.

Велика кількість L-цистеїну є в сирих курячих яйцях, сирому соняшникових насінні та свіжих зернах гороху. На думку вчених, саме ці продукти варто вживати вранці після вечірки.

Цей аналіз став першим у світі, в ході якого встановлено, що проста амінокислота L-цистеїн здатна полегшувати стан похмілля.