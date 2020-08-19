Продукты с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин могут уменьшить симптомы похмелья. Это вещество содержится почти во всей еде.

К такому выводу пришли ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии. Команда провела исследования и поделилась его результатам в своей научной работе, пишет Pledge Times.

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Как провели исследование

Одна группа добровольцев с признаками похмелья принимала таблетки L-цистеина, другая – плацебо. Испытуемые употребляли алкоголь в течение трех часов, его доза составила 1,5 грамма на один килограмм веса человека.

У участников обеих групп измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию его метаболитов в крови. Также все испытуемые на следующее утро после употребления спиртного заполняли анкету, в которой оценили тяжесть симптомов похмелья.

Результаты и значение

По утверждению финских ученых, исследование выявило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. Другими словами, L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу.

Большое количество L-цистеина есть в сырых куриных яйцах, сырых подсолнечных семечках и свежих зернах гороха. По мнению ученых, именно эти продукты следует употреблять утром после вечеринки.

Этот анализ стал первым в мире, в ходе которого установлено, что простая аминокислота L-цистеин способна облегчать состояние похмелья.