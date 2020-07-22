Якщо ви почнете несподівано втрачати вагу, це може виявитися ознакою діабету 2 типу. Експерти пояснили, в якому випадку схуднення може бути пов'язане саме з цим захворюванням.

Про це повідомили фахівці з організації Diabetes UK, пише Express.

Також на тему: У чому небезпека високого рівня цукру в крові: велике дослідження

Діабет та схуднення

Класичними ознаками типу 2 типу є втома, почуття сильної спраги, виділення більшої кількості сечі, ніж зазвичай. Але британські медики вважають, що хвороба пов'язана з втратою ваги.

Хворі люди можуть схуднути, навіть не дивлячись на те, що відчувають себе зазвичай голодними і починають їсти частіше.

Чому люди худнуть через діабет

Лікарі пояснюють, що організм діабетиків, не маючи доступу до достатньої кількості цукру через порушеного виробництва інсуліну, шукає енергію в інших джерелах. Він починає спалювати жир і м'язи, що і сприяє втраті ваги.

Діабет 2 типу може бути викликаний порушенням вироблення інсуліну, який контролює виділення глюкози в кров, або втратою чутливості організму до цього гормону. Експерти попереджають: запідозривши діабет, вкрай важливо якомога швидше поговорити з лікарем і зробити при необхідності терапевтичні заходи.

Діабет здатний розвиватися в організмі непоміченим тривалий час, і наслідки цього можуть бути дуже небезпечними, загрозливими для життя.