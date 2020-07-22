Если вы начнете неожиданно терять вес, это может оказаться признаком диабета 2 типа. Эксперты объяснили, в каком случае похудение может быть связано именно с этим заболеванием.

Об этом сообщили специалисты по организации Diabetes UK, пишет Express.

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Диабет и похудение

Классическими признаками диабета 2 типа является усталость, чувство сильной жажды, выделения большего количества мочи, чем обычно. Но британские медики считают, что болезнь связана с потерей веса.

Больные люди могут похудеть, даже несмотря на то, что чувствуют себя обычно голодными и начинают есть чаще.

Почему люди худеют из-за диабета

Врачи объясняют, что организм диабетиков, не имея доступа к достаточному количеству сахара из-за нарушенного производства инсулина, ищет энергию в других источниках. Он начинает сжигать жир и мышцы, и способствует потере веса.

Диабет 2 типа может быть вызван нарушением выработки инсулина, который контролирует выделение глюкозы в кровь, или потерей чувствительности организма к этому гормону. Эксперты предупреждают: заподозрив диабет, крайне важно как можно скорее поговорить с врачом и сделать при необходимости терапевтические мероприятия.

Диабет способен развиваться в организме незамеченным длительное время, и последствия этого могут быть очень опасными, угрожающими жизни.