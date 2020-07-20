Предиабет (высокий уровень сахара в крови) опасен для сердца и сосудов, а также увеличивает риск смерти. Но при своевременной диагностике его последствия можно смягчить.

Предіабет – фактор ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи, а також смерті від будь-якої причини, показав великий метааналіз, який опублікований в The BMJ.

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Про предіабет кажуть, коли рівень цукру в крові у людини підвищений, але його показники недостатні для діагнозу цукровий діабет. Цей стан вказує на високий ризик розвитку діабету. Вчені вказують, що у світі з цим станом живіт не менше 470 мільйонів осіб.

В останні роки підіймалося питання про збільшення ризику хвороб серця на фоні предіабету, але розрізнені дослідження давали суперечливі результати. Новий метааналіз об'єднав дані 129 наукових робіт, які охопили близько 10 мільйонів людей. Його провели вчені з Південного медичного університету (Southern Medical University) в Китаї.

Чим небезпечний високий рівень цукру

Дослідження показало, що предіабет пов'язаний зі збільшенням ризику смерті від будь-якої причини на 13% зростанням ймовірності виникнення серцево-судинних хвороб на 15% протягом 10 років. На його тлі збільшувався ризик інфарктів та інсультів. У людей, які вже страждали від хвороб серця і судин, предіабет був пов'язаний зі збільшенням ризику смерті на 36%.

Вчені вказують, що рання діагностика предіабету дає хороші шанси на ефективне лікування, яке запобігатиме серцево-судинним хворобам.